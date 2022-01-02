شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يعلنها مجددا: لم أغلق باب المنتخب أمام أى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه لم يغلق باب المنتخب أمام مجموعة معينة من اللاعبين، مشيرا إلى أن البعض يطرق الأبواب مثل أحمد رفعت ومروان داوود وغيرهم وسيكونوا حاضرين حسب الرؤية الفنية وحاجة المنتخب لهم.

وقال كيروش فى المؤتمر الصحفى المقام فى أحد فنادق القاهرة، إن باب المنتخب دائما مفتوح ولم يغلق أبدًا ولا يوجد لاعب حاجز مكانه، لذا دائما معسكرات المنتخب تشهد وجوها جديدة.

وأشار كيروش إلى أنه يضع استراتيجية للاستفادة من إمكانيات اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، مشيرا إلى أن الفريق بالكامل يدعمه والعكس صحيح، مطالبا بعدم افتعال أو مشكلات حتى يطير المنتخب ويحلق فى السماء .

كما قرر المدير الفني للمنتخب الوطني فتح ربع الساعة الأولى من التدريب الأول للفريق مع انطلاق معسكره المغلق أمام كافة وسائل الإعلام، فيما تحدد الرابعة والنصف عصر اليوم موعدًا للمران على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة.

من ناحية أخرى، قدم محمد صلاح، المدير الإداري للمنتخب الوطني، تقريرًا مفصلا لوائل جمعة مدير المنتخب الوطني عن الأوضاع فى مدينة جاروا الكاميرونية التى سيتوجه إليها الفريق الجمعة المقبل لأداء مباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و15 يناير الحالي، ضمن المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة بالبعثة هناك وفي مدينة ياوندي التي سينتقل إليها المنتخب لخوض مباراته الأخيرة فى الدور الأول أمام السودان يوم 19 يناير الجاري.

وكان المدير الإداري قد عاد من الكاميرون فجر اليوم بعد زيارة استغرقت أربعة أيام تفقد خلالها مقرى إقامة البعثة في كل من مدينتي جاروا وياوندي ووقف عند الاحتياجات الطبية والغذائية التي ستصطحبها البعثة في رحلتها إلى هناك.