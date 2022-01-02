الامارات | عودة العامري فاروق لمنصب نائب رئيس الأهلي المصري بحكم قضائي

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العامري فاروق لمنصب نائب رئيس الأهلي المصري بحكم قضائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأحد عودة العامري فاروق لمنصب نائب رئيس النادي بموجب حكم قضائي.

وحصل فاروق على حكم من محكمة القضاء الإداري ضد قرار عدم إعلان فوزه بالانتخابات.

وبحسب بيان الموقع الرسمي للنادي الأهلي "قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الأهلي بعدم إعلان العامري فاروق فائزا بمنصب نائب الرئيس".

وأضاف البيان " كان العامري فاروق قدم طعنه وتضامن معه النادي الأهلي والذي كلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوى، وطلب العامري في طعنه إلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب عليه من آثار. كما أعلن مجلس إدارة الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن انضمامه للعامري فاروق في دعواه وطلباته؛ احترامًا وتقديراً لإرادة الجمعية العمومية التي منحت العامري ثقتها بأكثر من ١٩ ألف صوت".

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