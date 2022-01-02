نادي باريس سان جيرمان يعلن عن صدمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

أعلن نادي باريس سان جيرمان إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بفيروس كورونا المستجد



وتعد هذه المرة الأولى التي يصاب فيها ميسي بكورونا منذ تفشي الوباء في مارس/ آذار من العام الماضي.

وعاد باريس سان جيرمان إلى التدريبات، مساء السبت بعد إجازة استمرت 9 أيام، في غياب لاعبيه من أمريكا الجنوبية، لأن لديهم يوم إجازة إضافي.

ومن ثم، فإن ميسي لم يخضع لاختبارات كورونا التي كشفت إصابته بافيروس، إلا صباح الأحد.

ولا تعد إصابة ميسي هي الأولى في صفوف سان جيرمان منذ بداية العام الحالي، حيث كشف النادي عن إصابة 4 لاعبين آخرين، دون أن يكشف عن هويتهم.

وسيغيب ميسي عن باريس سان جيرمان، الذي يعود إلى المنافسة يوم الإثنين المقبل، عندما يواجه فان، الذي يلعب في الفئة الرابعة، ضمن منافسات دور 32 لكأس فرنسا.