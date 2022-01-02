شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: منتخب مصر لديه أفضل لاعبين فى العالم.. ربما ينزعج رونالدو لو سمع ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن التأهل لمونديال 2022 بقطر أهم من الفوز بأمم أفريقيا، وهذا بالتأكيد رأى الكثيرين إن لم يكن الجميع فى الشارع الكروى المصرى.

وأضاف كيروش، فى المؤتمر الصحفي الذى يُعقد الآن للحديث عن اختياراته في أمم أفريقيا، "عندما اتفقت مع الاتحاد المصري لكرة القدم لم يكن لم هناك كلام مؤكد عن إقامة أمم أفريقيا، وكانت كل الأنباء تُشير إلى أن البطولة ستؤجل لشهر يونيو المقبل، لذا كان الحديث الأهم عن التأهل لمونديال 2022.. ولو سألت أى حد أيهما أهم أمم أفريقيا أم كأس العالم، كل الناس ستقول المهم كأس العالم"..

ونفى كارلوس كيروش وجود خلافات بينه وبين أفراد مع جهازه المعاون قائلاً، "لا توجد خلافات فى جهاز منتخب مصر.. نحن نتحدث مع الإعلام من أجل إيصال المعلومات والحقيقة كاملة للجمهور المصرى.. ولا يوجد ما نُخبئه عن الجمهور.. واللاعبون يرغبون تقديم أفضل ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير".

وشدد كيروش على أن جهاز المنتخب سيتعامل مع الإعلام بشكل أفضل الفترة المقبلة قائلاً، "أعدكم أننا سنتعامل إعلامياً معكم بشكل جيد من أجل إيضاح الحقيقة سريعاً، ولو الإعلام قال إننا بنعمل حاجة خطأ وكلامه صح هطلع أقول أنتم صح وأنا غلطان، ولكن حتى الآن مفيش حاجة غلط عملناها".

وتابع مدرب المنتخب، "نيجيريا من أفضل الفرق فى أفريقيا.. تأهلوا لمونديال العالم أكثر من مصر، وهو ما يؤكد أن ضربة البداية للفراعنة فى أمم أفريقيا ستكون صعبة، فنحن نلعب مع نيجيريا وغينيا الاستوائية والسودان".

وأكد مدرب الفراعنة أن منتخب مصر لديه لاعبين على مستوى عال ورائع قائلاً، "ربما تتفقون معى أن لدينا الآن أفضل اللاعبين فى العالم، ربما ينزعج كريستيانو رونالدو لو سمع ذلك".

ويضم منتخب مصر العديد من النجوم، فى مقدمتهم محمد صلاح لاعب ليفربول أحد أفضل لاعبي العالم حالياً.

وتحدث عن عمرو السولية قائلاً، "السولية لاعب مهم كان قائد منتخب مصر في كأس العرب وأُصيب قبل السوبر، وتابعت التقارير الطبية وفي فرصة كبيرة للحاق بأول مباراة أمام نيجيريا."































































































