شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. متعب يكشف تفاصيل إصابة الفراعنة بأنفلونزا الخنازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

وكشف نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، عماد متعب، عن واقعة غريبة أخرجها القناص للعلن لأول مرة، وحدثت خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى أنجولا عام 2010.

وأكد متعب أن المنتخب المصرى واجه أصعب الظروف التى يمكن أن يمر بها أى منتخب فى العالم، خلال فترة التألق التى لم تتكرر منذ ذلك الوقت بوصول الفراعنة للمركز التاسع بتصنيف الفيفا.

وقال متعب خلال تصريحات تليفزيونية، “قبل البطولة، سافر عبد الظاهر السقا زميلنا إلى تركيا لكى يرى ابنته التى كانت تعيش هناك، حيث علم أنها مريضة، وعندما عاد كان يبدو وأنه أخذ العدوى منها”.

وأضاف متعب، “كنا فى البداية نظن أنها دور برد عادى ولما ذهبنا أنجولا استقر عبد الظاهر فى غرفة وحده لكن زميلنا حسنى عبد ربه ذهب إلى غرفته وزاره، وكان حسنى يعيش معى فى نفس الغرفة، ولما أصيب بالمرض لم أستطع تركه فى الغرفة وحده خشية اشتداد المرض عليه”.

وتابع القناص، “كانت درجة حرارته 40 ثم انتقل لى المرض، ولم نكن نعلم السبب وبعدها اكتشفنا أننا أصبنا بـ”أنفلونزا الخنازير” وانتقل المرض إلى ما لا يقل عن 15 لاعبًا من المنتخب”.

وأضاف متعب الحراس، “لعبنا الدور الأول من البطولة كاملًا وفريقنا مصاب بالمرض، أول مباراة أصيب عبد الظاهر السقا، ثانى مباراة أصبت أنا وحسنى عبد ربه ثم بعدها لاعبان آخران حتى حصلنا على مصل “التامى فلو” وتم عزلنا عن بقية الناس وكنّا ننزل إلى المباراة مرتدين الماسكات حتى لا تنتشر العدوى أكثر”.

وأنهى حديثه قائلا، “فى نهائى البطولة كنا لا نملك سوى 13 لاعبًا فقط والبقية مصابون وكنت مصابًا بمزق فى العضلة الخلفية، واتصلت بطبيب الأهلي، وأبلغته بما أشعر به، فقال لي: “نهائى أمم أفريقيا لا يأتى كل يوم، شارك حتى لو تفاقمت إصابتك”، ولعبت فى المباراة لمدة 20 دقيقة بينما أنا مصاب بمزق فى العضلة الخلفية وبعد انتهاء البطولة بقيت لمدة شهر أحاول التعافى من الإصابة”.