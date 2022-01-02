شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: لا توجد طريقة لعب ثابتة للمنتخب والأهم جاهزية جميع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، أنه لا توجد طريقة لعب ثابتة للفراعنة، سواء خطة 3 3 4 أو غيرها والأهم أن يكون اللاعبون جاهزين ولديهم القابلية لتنفيذ المطلوب وفقا لكل مباراة.

وأضاف كيروش، خلال المؤتمر الصحفى، "أنا المسئول عن اختياراتى فى اللاعبين واستبعاد أى لاعب يعنى أننى عندى لاعبين كافيين فى هذا المركز مش معناه إن اللى بره وحش أو مقصر أو أقل".

وأشار كيروش إلى أنه يرفض إقامة أى مقابلات صحفية خاصة لأى قناة، متمسكا بالمؤتمرات الصحفية المفتوحة احتراماً لكل الصحفيين.

وتابع كيروش، "أتابع كل اللاعبين باستمرار ودائماً أجهز البديل، ومحدش كان يتخيل أن مروان داوود يسجل هدفاً فى كأس العرب أو تألق أحمد ياسين ومحمد عبد المنعم".

وأضاف المدير الفنى لمنتخب مصر، "برادلى ضم أحمد رفعت لاعب فيوتشر للمنتخب وهو عنده 20 سنة، وأنا رجعته للفراعنة، وهو عنده 28 سنة، حد سأل هو كان فين طوال هذه الفترة، هو لاعب مميز بس حد كان يعرف هو فين طوال هذه المدة".

وأضاف كيروش، "أحترم تاريخ منتخب مصر على الصعيد الأفريقي، وأسعى لإضافة إنجاز جديد له، لكن هدفنا هو الصعود لكأس العالم".

وتابع، "الفيفا وضع كأس العالم للأندية مع أمم أفريقيا وهذا يعنى أن الأهم هو المباراة الفاصلة لكأس العالم وليس أمم أفريقيا".