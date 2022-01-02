تقارير: استبعاد لوكاكو من مواجهة ليفربول في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زعمت تقارير بريطانية، اليوم الأحد، أن توماس توخيل مدرب تشيلسي استبعد لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو من مواجهة بلوز أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يستضيف تشيلسي نظيره ليفربول في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة الـ21 من بريميرليج.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن توخيل لم يُخف غضبه بعد تصريحات لوكاكو التي أعرب خلالها عن عدم رضاه بين صفوف تشيلسي.

وأضافت الصحيفة أن توخيل قرر استبعاد المهاجم البلجيكي من مباراة اليوم ضد ليفربول.

وكان لوكاكو قد أدلى بتصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" أغضبت توخيل، حيث أكد أنه في حالة جيدة من الناحية البدنية لكنه ليس سعيدا بالوضع في تشيلسي.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم محتلا المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثالث.