رقم تاريخي.. هل يفض صلاح شراكة قياسية مع جيرارد في لندن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يسعى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لحصد رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز في لقاء تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح سيخوض مواجهة جديدة في لندن حين يعود إلى ملعب "ستامفورد بريدج" لمواجهة تشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويتمتع صلاح بسجل مميز في العاصمة الإنجليزية حيث ساهم بشكل مباشر في 13 هدفا في آخر 13 مباراة له في مدينة لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز (8 أهداف و5 تمريرات حاسمة).

لم يسجل أي لاعب من ليفربول أهدافًا في بريميرليج بالعاصمة لندن أكثر من النجم المصري، حيث يتساوى مع ستيفن جيرارد أسطورة النادي برصيد 13 هدفًا لكل منهما.

وبالتالي سيسعى صاحب الـ29 عاما لفض شراكته القياسية مع جيرارد من أجل الانفراد بلقب الهداف التاريخي لليفربول في مدينة لندن حال إحراز هدف في شباك تشيلسي اليوم.

يأتي هذا في الوقت الذي يحتل فيه محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري برصيد 15 هدفا، متفوقا على زميله ديوجو جوتا صاحب المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

وجاء سجل صلاح أمام أندية لندن في آخر 13 مباراة لعبها داخل العاصمة كالتالي:

وست هام (فبراير 2019) - لم يسجل أو يصنع.

فولهام (مارس 2019) - لم يسجل أو يصنع.

تشيلسي (سبتمبر 2019) - صنع هدفا.

توتنهام (يناير 2020) - صنع هدفا.

وست هام (يناير 2020) - سجل هدفا وصنع هدفا.

آرسنال (يوليو 2020) - لم يسجل أو يصنع.

تشيلسي (سبتمبر 2020) - لم يسجل أو يصنع.

فولهام (ديسمبر 2020) - سجل هدفا.

كريستال بالاس (ديسمبر 2020) - سجل هدفين وصنع هدفا.

وست هام (يناير 2021) - سجل هدفين.

آرسنال (مارس 2021) - سجل هدفا.

برينتفورد (سبتمبر 2021) - سجل هدفا.

وست هام (نوفمبر 2021) - صنع هدفا.