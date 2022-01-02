مرتضى منصور: كارتيرون نجح مع الزمالك وهذا سبب بقاءه حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن

وقال مرتضى لكارتيرون: "أنا نسيت كل ما حدث من قبل، وعلينا أن نبدأ صفحة جديدة، أنت متواجد حتى الآن لأنك مدرب ناجح، وهناك تفاهم كبير بينك وبين اللاعبين".

وأضاف مرتضى منصور لكارتيرون: "أنت نجحت في التتويج ببطولتين خلال أسبوع واحد، المال ليس كل شيء، والشعب المصري يحترم الذكريات الجميلة".

وطلب رئيس نادي الزمالك من كارتيرون التعامل مع مجلس الإدارة بشكل مباشر، دون وجود وكلاء أو وسطاء.

وتابع مرتضى منصور: "تم تعيين الثنائي مدحت عبد الهادي كمدرب عام، وأمير عزمي كمدرب، لمساعدة كارتيرون في الفترة القادمة، وليس لتضيق الخناق عليه، هدفنا العودة بالزمالك للمنافسة مرة آخرى".

ووجه مرتضى منصور رسالة للاعبين والجهاز الفني قائلًا: "الزمالك الآن على قمة جدول ترتيب الدوري المصري، يجب عليكم التركيز فقط على مبارياتنا القادمة دون النظر للمنافس".