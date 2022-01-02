كيروش: هدفي وهدف المصريين هو التأهل لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يعلم تاريخ الفراعنة القوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددا على أن الهدف الأهم له وللمصريين هو التأهل لكأس العالم المقبل بقطر 2022.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان)، التي ستقام في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

وخلال المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب مصر، قال كيروش: "فخور بمن كانوا معي في كأس العرب، أدينا ما علينا خلال البطولة".

وتابع: "فيفا أقام بطولة كأس العرب 2021 في هذا التوقيت لسبب واحد وهو تجربة الملاعب والفنادق في قطر قبل كأس العالم".

وأضاف: "جاهز لأي موقف قد يحدث في الكاميرون، لدينا قائمة كاملة، وعلينا احترام تاريخ منتخب مصر في البطولة، جئت كمدرب ولست ساحر".

وأتم: "هدفنا الأساسي هو التأهل لكأس العالم، أهم بطولة لمصر هي الوصول المونديال".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد بالمجموعة الرابعة في بطولة "كان 2021"، والتي تضم كل من السودان، غينيا بيساو ونيجيريا.