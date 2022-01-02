رد حاسم من كيروش بشأن استبعاد أفشة وطارق حامد من منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش، أسباب استبعاد الثنائي محمد مجدي "أفشة" وطارق حامد من قائمة الفراعنة التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

وقال كيروش، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن "اختيار اللاعبين من عمل المدرب، هذه مسئوليتي، ندرس كل المعلومات والتفاصيل الكاملة عن اللاعبين سواء بدنيا أو ذهنيا أو نفسيا".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أريد الحديث عن الفريق بشكل عام وليس لاعب بعينه، والحديث عن استراتيجية بناء فريق قوي، ولا أريد الخوض في تفاصيل استبعاد لاعب معين".

وتابع: "نعلم جيداً ما هي المنافسة التي سنخوضها، شكل الخصوم، سنواجه منتخبات قوية بعضهم ضموا 24 لاعب من أصل 25 لاعب محترفين في أوروبا".

وأكمل كيروش قائلاً: "لم تكن أمامي قائمة واخترت منها، القائمة كانت فارغة وأنا من اخترت هؤلاء اللاعبين لأنني أثق في قدرتهم على بناء فريق قوي ومتماسك قادر على تحقيق الفوز".

يشار إلى أن منتخب مصر يتواجد بالمجموعة الرابعة في بطولة "كان 2021"، والتي تضم كل من السودان، غينيا بيساو ونيجيريا.