شكرا لقرائتكم خبر عن الأثقال يشكل الأجهزة الفنية للمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد رفع الأثقال، برئاسة محمد عبد المقصود، تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات على صعيد الرجال والسيدات والناشئين. واستقر مجلس إدارة رفع الأثقال على تعيين عمرو رمضان مديرا فنيا لمنتخب الرجال، ومعه على عط وأحمد فرغل، بينما تم تعيين إسماعيل السنوسى لمنتخب السيدات و معه محمد عثمان ومحمد طنطاوى.

كما تم تعيين محمد عيسى النجار لتدريب الشباب و الناشئين و معه محمد حسنى طه و أحمد محمد ، بينما تم إختيار علاء حسن مديرا للمنتخبات و إبراهيم الخولى عضو المجلس السابق إدارى لمنتخب الرجال و عادل سليمان إدارى منتخب السيدات .

بينما تم تشكيل الجهاز الطبي تحت رئاسة الدكتور مجدى الصباغ و معه محمد خاطر مسئول مكملات غذائية .

وكشف جودة عبد الصادق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد رفع الأثقال، عن تحديد يوم 5 فبراير المقبل لانطلاق النشاط المحلى ببطولة الجمهورية تحت 15 ، 17 سنة للموسم المحلى 2021 / 2022 ويفاضل مسئولو اتحاد رفع الاثقال بين السويس وأسيوط لإقامة البطولة المحدد موعد انطلاقها.