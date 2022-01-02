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قصة صور.. كهربا يزحف لتحدٍّ جديد لاستعادة البريق

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القاهرة - سامية سيد - يسعى محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادى الأهلى، إلى استعادة بريقه عبر بوابة الاحتراف الخارجى بخوض تحد جديد، فى ظل منح النادي الأهلي الضوء الأخضر للاعب، من أجل الرحيل خلال الفترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجاري.

ويطمح كهربا فى استعادة نجوميتى التى لم تظهر بكامل بريقها فى القلعة الحمراء، على الرغم من أنه يتمتع بإمكانيات قوية فى عالم كرة القدم. 

وحصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة بيتسو موسيماني، المدير الفني، برحيل كهربا فى يناير الجارى، حيث أعلن المدير الفني أن الفريق لا يحتاج خدمات كهربا، وأكد أنه لا يمانع رحيل كهربا لو تلقى عرضا رسميا ووافق عليه النادى.

وتلقى الأهلي عرضا رسمية من نادي هاتاي سبور التركي لاستعارته خلال يناير الجاري لمدة ستة أشهر، وعرض النادى التركي 300 ألف دولار، لكن الأهلي طلب 700 ألف دولار، ويتفاوض الطرفان حالياً لإنهاء الصفقة فى غضون الأيام المقبلة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمود كهربا فى الصور التالية :

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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