شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت خامس مرة.. منتخب مصر يشارك فى أمم أفريقيا بدون لاعبى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، قائمة اللاعبين المشاركين فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تنطلق 9 يناير المقبل بالكاميرون.

وشهدت القائمة عدم تواجد لاعب من الإسماعيلى بعد استبعاد محمد فوزى حارس المرمى، وتعتبر هذه المرة هى الـ 5 بدون أحد لاعبى الدراويش من أصل 25 مرة شارك فيها الفراعنة نهائيات الكان، وذلك على النحو التالى ..

* نهائيات مصر عام 59 .. خرج لاعبو الإسماعيلى من حسابات المجرى جوزيف بال تيتكوش خلال هذه البطولة بالرغم من تواجد العديد من اللاعبين المتميزين أمثال رضا وشحته وذلك بسبب مشاركة الفريق فى دورى الدرجة الأولى.

* نهائيات نيجيريا عام 80 .. لم يضم عبد المنعم الحاج المدير الفنى للفراعنة أى لاعب من الإسماعيلى فى هذه البطولة بعد استبعاد أسامه خليل من حساباته.

* نهائيات غانا ونيجيريا عام 2000 .. قدم الإسماعيلى واحدة من أفضل مواسمه على الإطلاق ساهم فى التتويج على كأس مصر فى نهاية هذا العام بجانب حصوله على المركز الثانى فى مسابقة الدورى العام بعدما قدم مباريات قوية فى الدور الثانى لوجود جيل ذهبى جديد داخل قلعة الدراويش، إلا أن الفرنسى جيرار جيلى لم يختر أى لاعب منهم.

* نهائيات الجابون عام 2017 .. قام الأرجنتينى هيكتور كوبر بإستبعاد محمد عواد حارس الدراويش فى ذات التوقيت من قائمته النهائية بالرغم من تقديم اللاعب مستويات قوية مع الفريق.