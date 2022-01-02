الامارات | مدرب تونسي شهير يثير الجدل بسبب تصريحات عن الخمر

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونسي شهير يثير الجدل بسبب تصريحات عن الخمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت تصريحات للمدرب التونسي، فوزي البنزرتي، جدلا واسعا في تونس، وكانت حديث الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث قال خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية إن "الخمر ليس حراما". وقال إن ذلك يتعلق بالخصوص بمن "لا يدمن عليه"، مشيرا إلى أن من يدمن عليه يتسبب له في مشاكل عديدة، خاصة على مستوى العلاقات الاجتماعية.

وعن تأثيره عليه خلال مسيرته التدريبية، قال، بحسب ما نشره موقع "باب نت تونس"، إنه يتعاطى الخمر من حين لآخر، لكنه لا يذكر أنه تسبب له في علاقة سيئة بأي من لاعبيه مع الاندية والمنتخبات التي دربها سابقا، فلم يشتم أو يسب أيا منهم.

ورغم بعض المؤيدين لما قاله البنزرتي على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض له الكثيرون بالنقد، قائلين إنه يناقض نفسه، خاصة وأن هناك آيات قرآنية عديدة واضحة بهذا الخصوص، إلى جانب تأثير الخمر السيء على الحالة العقلية والبدنية بجانب العلاقات الاجتماعية، مستعرضين تقارير علمية في هذا الخصوص.

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