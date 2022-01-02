الامارات | هل تستجيب "الليغا" لرغبة تشافي بتأجيل مباراة برشلونة ومايوركا

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستجيب "الليغا" لرغبة تشافي بتأجيل مباراة برشلونة ومايوركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب أمس، مدرب فريق برشلونة تشافي هيرنانديس من رابطة "الليغا" بتأجيل مباراة فريقه امام مضيفه ريال مايوركا المقررة منتصف الليل اليوم، ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب "النقص الحاد في اللاعبين" في تشكيلة الفريق. وسيغيب عن النادي الكاتالوني 17 لاعبًا على الأقل في مباراته امام مايوركا، فيما ينتظر الفرنسي صامويل أومتيتي قرار السلطات الاسبانية بالسماح له بالمشاركة.

وسبق أن ثبتت إصابة البرازيليين داني ألفيش وفيليبي كوتينيو وجوردي ألبا بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة. وقال تشافي للمراسلين عشية المبارة "إذا لم يتم تأجيلها، فهذا سيكون سخيفًا". وأضاف "ستكون المباراة بلا نكهة ومن دون أي عرض للجماهير".

وبحسب صحف إسبانية، فمن غير المتوقع تأجيل المباراة، خاصة قبل ساعات من انطلاقها، إلا لظروف قاهرة جدا، وهو ما لا يحصل في الوقت الراهن، على الرغم من الغياب الكبير للاعبي برشلونة.

وأشار تشافي الى أنّ "فريقه في وضع محدود بسبب وجود 17 حالة غياب، بين 17 و18 لاعبًا، لأن صامويل أوميتي تعافى اليوم، لكنه واحد من بين احدى عشرة حالة واجهناها". وأضاف "لدينا ايضًا لاعبان موقوفان وستة مصابين". ويحتاج برشلونة لكل نقطة في ما تبقى من مشواره هذا الموسم حيث يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.

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