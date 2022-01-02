القضاء الإداري يعلن فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن محكمة القضاء الإداري قضت اليوم بوقف تنفيذ القرار الصادر من مديرية الشباب والرياضة بوقف إعلان فوز العامري فاروق بالتزكية نائباً لرئيس النادي الأهلي، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعلان فوزه بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقالت دعوي العامري فاروق انه في 2021/10/4 انعقد إجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وانتهي لعدة قرارات أهمها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للإنعقاد يوم الخميس الموافق ۲۰۲۱/۱۱/٢٥ إجتماع أول ويوم الجمعه الموافق ٢٦/۲۰۲۱/۱۱ اجتماع آخر في حاله عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول .

وقرر المجلس نشر الدعوة يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۱۰/15 وفتح باب تلقى الترشيح إعتبارًا من يوم السبت الموافق ۲۰۲۱/۱۰/16 لمدة سبعة أيام متتالية وحتى يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۱۰/۲۲ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ولمدة ثماني ساعات يوميًا فيما عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء وبتاريخ 15 /10/2021 تم نشر الدعوة بجريدتي الأهرام والأخبار.

وبتاريخ 32/11/2021، تم تحرير محضري حصر وختم بطاقات حضور الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025/2031، بمعرفة اللجنة المنتدبة من الجهة الإدارية، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، للاجتماع الأول والاجتماع الثاني والمقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة الموافقان 25 و2021/11/26.

وفوجئ العامري فاروق أن اسمه ليس من ضمن الفائزين بمنصب نائب رئيس النادي، ما دفعه لاقامة دعواه.