شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: منتخب مصر سيتصدر مجموعته بأمم أفريقيا.. وهذه خطة مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن منتخب مصر بإمكانه حصد صدارة مجموعته فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون والتى تنطلق بعد أيام قليلة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "منتخب مصر لن يخسر أمام نيجيريا، سنفوز على النسور وكمان هنكسب المباراتين التى تلى مواجهة نيجيريا، وأتوقع حصد الفراعنة لسبع نقاط أو تسعة فى صدارة المجموعة ."

وأضاف شوبير، "منتخب مصر يمتلك كل المقومات لتقديم مباريات قوية وممتعة أمام كبار أفريقيا، ونحن الأكثر تتويجاً باللقب الأفريقى وكان بجعبتنا 4 ألقاب ثم جاءت ثلاثية حسن شحاتة لتمنحنا الصدارة بسبعة ألقاب كاملة".

وعن مواجهة متحور كورونا قال شوبير، "الجهاز الطبى لمنتخب مصر وضع خطة شديدة الإحكام لمواجهة متحور كورونا، خاصة أن ظهر فى البلدان الأفريقية ولكن هذه الأيام بدأ الانحسار وشوفنا موسيمانى ومعاونيه سافروا لجنوب أفريقيا بعد فتح خطوط الطيران مرة أخرى".

وتابع شوبير، "خضع أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى إلى مسحتين طبيتين للكشف عن الفيروس، أولها فور وصول اللاعبين الخميس الماضى إلى استاد القاهرة لأداء مرانهم الأول، كما تم إجراء مسحة طبية أخرى الجمعة للتأكد من سلامة الجميع لكونهم فى معسكرمفتوح، بالإضافة إلى مسحة أخرى قبل بدء المعسكر المغلق، كما ستجرى مسحة جديدة قبل السفر، إضافة إلى المسحات التى ستجرى لكل لاعب من المحترفين فى الخارج قبل الانضمام إلى المعسكر المغلق، ضمن الاستعدادات الطبية للمشاركة فى البطولة والتى تتضمن أيضًا أشعة وتحاليل مفصلة لكل لاعب".

ويضيف شوبير، "الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا شدد على اللاعبين ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المعسكر وأثناء التنقل من مقر الإقامة إلى مكان التدريبات والعودة مع منع الاختلاط تمامًا بعزل البعثة طبيًا، خلال معسكرها بالقاهرة وطوال مدة إقامتها بالكاميرون".