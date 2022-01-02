شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوى والجوينى ومدحت ينتظمون فى معسكر الطلائع بالإسماعيلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثلاثي الكاميروني جون أنطوي والتونسي محمد علي الجويني ورامز مدحت لاعبو الطلائع فى معسكر الإسماعيلية اليوم، الأحد، بعد انتهاء إجازاتهم التي حصلوا عليها من الجهاز الفني بقيادة طارق العشري المدير الفني، ويغيب فقط عن المعسكر مهند لاشين المنضم للمنتخب الوطني.

وقرر طارق العشرى، المدير الفنى لطلائع الجيش، رفع الحمل البدنى للاعبين فى معسكرهم المغلق بالإسماعيلية الذى بدأ أمس، السبت، ويستمر حتى الخميس المقبل، بالتدريب على فترتين يومياً لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى يناير الجارى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.