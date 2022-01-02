شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب رد النادى التركى على رفع المقابل المادى لإعارة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادى الاهلى رد نادى هاتاى سبور التركى على رفع المقابل المادى الخاص بصفقة استعارة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الأهلي لا يُمانع رحيل كهربا للنادى التركي الذى تقدم بعرض رسمى خلال الساعات الماضية لاستعارة اللاعب فى يناير المقبل.

وأبدى نادي هاتاي رغبته الرسمية فى ضم كهربا مقابل 300 ألف دولار لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة تبدأ فى يناير، ولكن الأهلي يرغب فى إعارة اللاعب مقابل 700 ألف دولار، وتدور المفاوضات حالياً بين الأهلي النادي التركي من أجل التوصل إلى حل وسط يُرضي الطرفين، لاسيما بعد ترحيب موسيماني المدير الفني للأهلي برحيل اللاعب الذى خرج من حسابات الجهاز الفني طوال الفترة الماضية لأسباب فنية.

ولعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة في كل البطولات المحلية والأفريقية بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9أهداف أخرى ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد ، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة دوري ممتاز.