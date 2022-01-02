مدرب الجابون لمصراوي: معايير اختيار "ذا بيست" مشكوك فيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون، عن رأيه حول جائزة أفضل لاعب في العالم والمقدمة من فيفا لعام 2021 "ذا بيست".

وقال نوفو في تصريحات عبر "الخليج 365" :"محمد صلاح لاعب استثنائي، بالطبع لابد أن يكون ضمن العشرة الأوائل".

وأضاف :"اختيار أفضل لاعب في العالم مشكوك فيها حول المعايير التي تُضع".

وواصل :"صلاح رجل مهم لمنتخب مصر، ومصر تظل دولة قوية في كرة القدم، مصر تمتلك قوة هجومية".

ورفض نوفو الكشف عن رأيه حول اختياراته بشأن أفضل لاعب في العالم، حيث يُفضل المدرب الفرنسي "السرية" حول اختياراته.

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في 17 يناير المقبل، عن أفضل لاعب في العالم لعام 2021.