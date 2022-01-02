المريخ يعلن تقدمه باحتجاج لكاف بسبب موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عادل أبو جريشة، نائب رئيس المريخ السوداني، أن النادي احتج رسميا على سحب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عادل أبو جريشة، في ضيافة برنامج "كورة كل يوم" عبر قناة "الحياة": "لأول مرة يسحب القرعة أحد المدربين المشاركين ضمن الـ16 فريقا المتأهلين إلى الأدوار النهائية لدوري الأبطال".

وأضاف: "تقدمنا باحتجاج إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخطاب رسمي عن طريق السيد الرئيس حازم مصطفى على سحب موسيماني لقرعة دوري الأبطال، ولم يصلنا الرد من كاف حتى الآن".

وأكمل: "هذا لا علاقة له بعلاقتنا مع الأندية، الأمر خاص بالاتحاد الإفريقي، موسيماني كان الخصم والحكم في القرعة وهذا يحدث لأول مرة، لم تتحقق العدالة من خلال سحب مدرب الأهلي للقرعة".

وانتقل أبو جريشة للحديث عن عدم جاهزية ملعب المريخ قائلا: "ملعبنا غير جاهز ولن يكون جاهزا لاستضافة مبارياتنا في دوري الأبطال".

وأكمل: "حددنا أربعة ملاعب بديلة بناء على طلب كاف قبل القرعة، بينها ملعب استاد الأهلي we السلام في مصر، بجانب ملعبي الهلال واستاد الأبيض في السودان، وملعب آخر في أثيوبيا".

وأتم نائب المريخ قائلا: "قرار اختيار الملعب سيتم بناء على رغبتنا دون التنسيق مع كاف، ونتمنى أن نلعب مبارياتنا في السودان، لكن الأمور غير مستقرة في الوقت الحالي بسبب الوضع في البلاد".

يذكر أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أوقعت الأهلي مع المريخ والهلال السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي.