هكذا يخطط تشيلسي لإيقاف ماكينة انتصارات مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي عن ملامح خطته لتقليل الفجوة مع مانشستر سيتي، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن تشيلسي الوصيف، بعدما فاز في آخر 11 مباراة متتالية بالمسابقة، وبات مرشحا بقوة لحصد لقبه الرابع تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وعن تفوق السيتي الواضح، قال توخيل في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إنه ماكينة انتصارات، لا يتعلق الأمر فقط بامتلاك أفضلية بل هو يصنع هذه الأفضلية، هذا فريق جيد جدا".

وأضاف: "إنه يعرف ما ينبغي فعله لتقديم هذه المواسم المميزة بشكل متكرر، ومع ذلك، نحن لن نتوقف عن محاولة التفكير في المنافسة أو الضغط، لكن يجب التحلي بالواقعية".

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وتابع: "عندما ننظر إلى 2021 (الموسم الماضي للدوري الإنجليزي)، كنا متأخرين بفارق 20 نقطة، يجب الحذر في أن تكون طموحا لكن ليس بشكل مبالغ فيه ولا يجب الشعور بالإحباط لعدم اللحاق بمانشستر سيتي في النصف الأول من الموسم الحالي".

وفاز تشيلسي مرة واحدة في آخر 4 مباريات بالبريميرليج، ويستضيف ليفربول ثالث الترتيب مساء الأحد، علما بأنه سيلعب ضد السيتي يوم 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل أن يواجه بعدها توتنهام هوتسبير.

وخسر تشيلسي جهود المدافع بن تشيلويل لفترة طويلة بسبب إصابة في الركبة، كما غاب لفترات، روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر ونجولو كانتي وماتيو كوفاتشيتش ضمن آخرين بسبب الإصابات وكورونا.

يواصل توخيل كشف ملامح خطة إيقاف السيتي، قائلا: "ربما نحتاج إلى أطول من موسم واحد للحاق بمانشستر سيتي لأنه لن يتوقف عن التطور، لكن الفارق الضخم في الوقت الحالي يعود إلى الإصابات وكورونا".

وأردف: "أنا مقتنع تماما أننا إذا كنا في الموقف ذاته، لكن دون فقدان لاعبين بارزين لأسابيع، (لأصبح من الممكن) حصد المزيد من النقاط والوجود بالقرب من المنافس".

وأتم: "ولذلك السبب لا نحتاج إلى امتلاك مشاعر سلبية ولا يوجد ما يستدعي فقدان الثقة، بل على العكس سنبقى متعطشين ولن نتوقف عن المحاولة".