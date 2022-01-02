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ليفربول يعلن غياب كلوب عن قيادة الفريق أمام تشيلسي (الأسباب)

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يعلن غياب كلوب عن قيادة الفريق أمام (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه على "تويتر" عن تعرض الألماني يورغن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للاصابة بفيروس ، وسيغيب عن قيادة الفريق في قمة أمام تشيلسي اليوم الأحد.

 

ومن المقرر أن يستضيف تشيلسي الوصيف (42 نقطة)، صاحب المركز الثالث ليفربول (41 نقطة) غداً ضمن منافسات الجولة الـ21 من "البريميرليغ".

 

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.

 

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل 18 مباراة حتى الآن بسبب تفشي كوفيد-19 والإصابات في العديد من الأندية.

 

وأعلن كلوب أمس إصابة  3 من لاعبيه والمزيد من أفراد الطاقم المعاون، وقال للصحفيين قبل مواجهة "البلوز" بعد غد الأحد في لندن: "لدينا ثلاث حالات جديدة لكوفيد-19 في الفريق والمزيد من الحالات في الطاقم المعاون لذلك لا نعيش أفضل لحظاتنا حاليا.

 

وأضاف: "ليس بوسعي الكشف عن أسماء المصابين لأن الفحوصات لم تكتمل وأيضا نتائج المسحات لكنكم ستعرفون يوم الأحد من خلال قائمة المباراة".

 

وردا على سؤال إذا كان يتعين على ليفربول طلب تأجيل المباراة قال كلوب: "ليس الآن لكن من يدري؟. لم يسبق أبدا أن شهد الفريق تفشيا للفيروس بحيث يكون هناك 10 أو 15 لاعبا مصابا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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