شكرا لقرائتكم خبر عن براون يحدد موعد عودة لاعبى الإسماعيلى للتدريبات استعداداً لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للإسماعيلى، بقيادة الأرجنتينى خوان براون، الثلاثاء المقبل لاستئناف تدريبات فريق الكرة باستاد الإسماعيلية استعداداً للمشاركة فى كأس رابطة الأندية المحترفة بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات ثلاثة أيام هى السبت والأحد والاثنين.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون على عقد اجتماعات مستمرة مع لاعبيه، من أجل تحفيزهم لضمان عودتهم لمستواهم المعروف، وهو ما يصب فى صالح الفريق، ويحرص براون على الاجتماع باللاعبين وفقاً لأقدميتهم فى الفريق وبدأ بالاجتماع مع باهر المحمدى قائد الفريق.

وطالب المدرب الأرجنتيني باهر المحمدى قائد الإسماعيلى ببذل مجهود مضاعف خلال الفترة المقبلة للتأكيد على أحقيته فى العودة للإنضمام لصفوف المنتخب الأول باعتباره احد أفضل المدافعين فى الدورى المصرى.

فى سياق أخر، يخضع لاعبى النادى الإسماعيلى لقياسات بدنية خلال فترة توقف الدوري للوقوف على الحالة البدنية لهم قبل المشاركة فى كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلى سلسلة مباريات ودية متدرجة المستوى فى أعقاب بيان لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية بتأجيل منافسات مسابقة الدورى خلال الفترة من 27 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية، حيث وصلت تأكيدات من الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” بإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى موعدها بداية من يوم 9 يناير.