شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات للاعبي الزمالك خلال الراحة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قائمة من التحذيرات للاعبى الفريق من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية والحالة الصحية خلال فترة الراحة الحالية التى يخضع لها اللاعبون حتى 5 يناير الجارى فى ظل توقف الدورى لمشاركة المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا.

وطلب الجهاز الفنى من اللاعبين عدم الإفراط فى تناول المأكولات التى تزيد من الوزن، وضرورة أداء بعض تدريبات اللياقة البدنية فى المنزل حتى لا تتأثر لياقتهم بالراحة التى حصلوا عليها، فيما حذر الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، لاعبى الفريق من التجمعات فى الأماكن المغلقة خوفًا من التعرض للإصابة بفيرس كورونا، خاصة ان الفترة الحالية تشهد تطورات كبيرة فى الفيروس وهو ما يهدد صحة اللاعبين.

فيما قرر الجهاز الطبى للزمالك خضوع جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا فور انتهاء مدة الراحلة السلبية، على ان يخضع جميع اللاعبين لاختبار طبى ووزن عقب العودة من الراحة وحذر الجهاز الفنى اللاعبين بتوقيع عقوبات مغلظة على من يخالف تعليمات الأجازة؟

وكان الزمالك ِحصل على راحة حتى يوم 5 يناير المقبل على أن يستأنف الفريق تدريباته فى السادس من يناير، بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التى كان مقررا لها فى يناير المقبل.