شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب وحسين فيصل ومهند لاشين.. 3 نجوم رفضهم الأهلى قبل هوجة الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم النادى الاهلى موقفه من ثلاث صفقات مبكراً وقبل سخونة فترة الانتقالات الشتوية، وذلك فى بيان رسمى، ليحدد موقفه بشكل حاسم منعاً للجدل فى هذا الشأن، قبل مشاركة المارد الأحمر فى كأس رابطة الأندية المحترفة المقررة فى يناير الجارى.

أمير توفيق: الأهلي لم يفاوض مهاجم الإسماعيلي.. واللاعب خارج حساباتنا الفنية

نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، شكلًا وموضوعًا، ما تردد عن تفاوض الأهلي مع شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي. وقال إن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، وبعيد عن الواقع، موضحا أن شكري نجيب لاعب متميز، ولكنه لم يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي لا من قريب ولا من بعيد، خاصة أن الفريق يضم مجموعة من المهاجمين المتميزين أصحاب القدرات العالية.

أمير توفيق: التفاوض مع حسين فيصل ومهند لاشين غير صحيح بالمرة

وعلى نفس الوتيرة، نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، جملة وتفصيلًا، ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية عن دخول الأهلي في مفاوضات مع مهاجم نادي سموحة، حسين فيصل؛ للحصول على خدماته، مقابل انتقال محمود كهربا لنادي سموحة.. وقال «توفيق»، إن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وبعيد عن الواقع، والأهلي لم يتفاوض لا مع نادي سموحة ولا مع مهاجمه، وليس هناك نية لاستبدال «كهربا» بلاعب آخر من نادي سموحة أو غيره، مع الاحترام الكامل للجميع،، خاصًة أن كهربا من المهاجمين المتميزين والذين يؤدون تدريباتهم بمنتهى الجدية والالتزام.

وعن تلقي كهربا عروضا خارجية قال توفيق، إن ما تردد بخصوص عروض انتقال لبعض لاعبي الأهلي بصفة عامة في الفترة الماضية مجرد كلام، وأنه حال تلقي النادي عرضا رسميا لأى لاعب فسوف تتم دراسته من كافة الجوانب ووضع مصلحة الفريق في المقام الأول ووفقًا للرؤية الفنية.

وعن تفاوض الأهلي مع مهند لاشين لاعب طلائع الجيش قال أيضًا إنه كلام غير حقيقي بالمرة، رغم أنه لاعب جيد، لكن الأهلي يملك مجموعة من أفضل اللاعبين في وسط الملعب، والجهاز الفني لم يطلب التعاقد مع أي لاعب من خارج الأهلي.