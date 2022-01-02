طارق العشرى يرفع الحمل البدنى لنجوم الطلائع فى معسكر الإسماعيلية

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القاهرة - سامية سيد - قرر طارق العشرى، المدير الفنى لطلائع الجيش، رفع الحمل البدنى للاعبين فى معسكرهم المغلق بالإسماعيلية، بالتدريب على فترتين يومياً لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى يناير الجارى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يخوض الطلائع مباراتين وديتين خلال المعسكر مع الشهداء الثلاثاء، ومع أبو خليفة الأربعاء القادمين، وسوف يستغل الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق العشري مباراتي الشهداء وأبو خليفة فى تجهيز والوقوف على مستوى جميع اللاعبين فنياً وبدنياً استعداداً لكأس الرابطة ، هذا إلي جانب التدريبات اليومية علي فترتين صباحاً ومساءا خلال فترة المعسكر.

كان الفريق قد أدى تدريبا خفيفا صباح يوم السفر للانتظام فى المعسكر بمشاركه جميع اللاعبين المختارين المعسكر تحت قيادة طارق العشري المدير الفني والجهاز المعاون محمود عطا وأحمد عبد العزيز ود. عبدالحليم كامل وسيد السويركي والكابتن يسري عرفان ومحمد مختار . وقبل المران والسفر للمعسكر عقد العشرى جلسه مع اللاعبين للتأكيد علىهم بأهمية المرحلة القادمة من المباريات سواء كأس الرابطة ، أو الدوري العام ، لكونها تحتاج لتركيز شديد من الجميع ، وطالب الكابتن طارق العشري اللاعبين عدم التفكير فى المباريات الماضية ، مطالبهم ببذل أقصي جهد فى التدريبات لكون ماراثون الدوري مازال طويلاً ولم يمضي منه سوي سبعة أو ثمانية مباريات فقط ، وبالتالي فالمرحلة القادمة تحتاج للتركيز الشديد وللفربق صاحب النفس الطويل .

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعدما لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة مواجهات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه عشرة أهداف.

وكان مجلس إدارة نادي طلائع الجيش قد قرر تعيين الكابتن طارق العشري مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومعة الجهاز المعاون : الكابتن محمود عطا مدرباً عاما والكابتن أحمد عبد العزيز " زيزو " مدرباً مساعدا والدكتور عبد الحليم كامل مخططا للأحمال والكابتن سيد السويركي مدربا لحراس المرمي والكابتن يسري عرفان مديرا إداريا ومحمد مختار مدبرا لشئون اللاعبين وايهاب كمال إداريا .