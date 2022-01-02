شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: رفعت وأفشة اتظلموا بعدم الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، إنه كان يتمنى انضمام أحمد رفعت للمنتخب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى إن إصابة مروان محسن أبعدته عن قائمة المنتخب ومواصلة التألق مع الفريق.

وأضاف عبد الظاهر، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أتوقع أن يصل منتخب مصر لدور النصف نهائي في كأس الأمم الإفريقية، وأفشة كان يستحق الانضمام للمنتخب".

وأوضح عبد الظاهر آن عمر كمال عبد الواحد موقِّع على عقد لمدة 3 سنوات مع النادي، مشيرا إلى أنه من أبرز اللاعبين في مصر.

وتابع عبد الظاهر: "يجب أن تحافظ على اللاعبين أمثال عمر كمال عبد الواحد، حيث يمتلك اللاعب إمكانيات مميزة".