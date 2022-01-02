شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني: قد نواجه الأهلي في إثيوبيا.. وقدمنا شكوى للكاف بسبب موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل أبو جريشة، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، إن ملعبهم غير جاهز في الفترة الحالية لاستقبال المباريات، مؤكدا أنه لن يكون جاهزا في الفترة المقبلة.

وأضاف أبو جريشة، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لن نلعب مباريات دور المجموعات في دوري على ملعبنا، وقد نواجه الأهلي في إثيوبيا".

وتابع: "ملعب السلام كان من الملاعب المقترحة لخوض مباريات دور المجموعات، ولكن وقوعنا مع الأهلي جعلنا نستبعده".

وأوضح عادل أبوجريشة، أنه تم تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي بعد قرعة دوري الأبطال بشكل مباشر، بسبب سحب بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، قرعة دوري الأبطال".

وتابع: "لا يجب أن يسحب مدرب فريق مشارك في البطولة قرعة نفس البطولة أيضًا".

فيما أكد ليوناردو مارتينيز، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، أن الكل يعرف النادي الأهلي حتى في البرازيل يعرفونه، مشيرا إلى أنه من أكبر الأندية حول العالم.

وقال مارتينيز: "شاهدت المباراة الأخيرة للنادي الأهلي، وعلي ومعلول ومحمد مجدي أفشة من أبرز لاعبي القلعة الحمراء".