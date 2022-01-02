شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين: لا توجد معاملة خاصة لمحمد صلاح فى المنتخب.. وأُفضل الاحتراف عن اللعب للقطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ياسين، مدافع فريق البنك الاهلى ومنتخب مصر، أنه طلب من محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، القميص الخاص به وقام بالتوقيع عليه، مضيفا: "لا توجد معاملة خاصة للاعب محمد صلاح فى منتخب مصر" .

وأكد مدافع فريق البنك الأهلى أن الهدف الأساسى للبرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، التأهيل إلى بطولة كأس العالم القادم.

وقال ياسين، في تصريحات خاصة: "أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة ومنتخب مصر قام بالاتصال به لدعمه عقب الخروج من القائمة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف ياسين، إنه لا توجد خلافات بين الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، مواصلا: "محمد شوقى المدرب المساعد يقوم بالترجمة للاعبين، وهذا سبب قربه للمدرب كيروش ويقوم دائما بتوظيف اللاعبين بشكل جيد".

وأكد ياسين أنه يتمنى الانضمام إلى القطبين الأهلى والزمالك خلال الفترة المقبلة، ولكنه يُفضل الاحتراف الخارجى، والدورى البرتغالى الأنسب له، مشيرا إلى أن بدايته كانت بإحدى القرى التابعة لمدينة الحوامدية ثم سكر الحوامدية والانضمام لفريق مصر المقاصة عام 2013 .

وأوضح أنه أثناء التواجد فى مصر المقاصة تم تصعيده للفريق الأول تحت قيادة أحمد حسام "ميدو"، ثم الانضمام إلى البنك الأهلى على سبيل الإعارة الموسم الماضى والانتقال النهائى منذ بداية الموسم، لافتا إلى أنه لم يتوقع الانضمام لمنتخب مصر فى بداية الموسم الحالي.