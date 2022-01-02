شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر : الأهلي لم يطلب استعادة محمد عبد المنعم في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، أن الفريق يحتاج للتطوير، خاصة بعد إصابة بعص اللاعبين مثل مروان محسن.

وقال عبد الظاهر، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي لم يطلب استعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وتابع: "لا يحق للأهلي استعادة عبد المنعم بدون موافقة النادي، وأن عقد اللاعب لا يوجد فيه بند يحق للأهلي استعادة اللاعب حاليا".