شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر : الأهلي لم يطلب استعادة محمد عبد المنعم في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، أن الفريق يحتاج للتطوير، خاصة بعد إصابة بعص اللاعبين مثل مروان محسن.
وقال عبد الظاهر، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي لم يطلب استعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية".
وتابع: "لا يحق للأهلي استعادة عبد المنعم بدون موافقة النادي، وأن عقد اللاعب لا يوجد فيه بند يحق للأهلي استعادة اللاعب حاليا".
يدرس مسئولو النادى الأهلى استعادة محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر والمعار إلى فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقطع إعارته مع ناديه، لحاجة الفريق الأحمر إلى جهوده فى الفترة المقبلة من عمر الموسم الحالي.
ويخطط مسئولو النادى الأهلى لعرض مدافع آخر على فيوتشر من أجل إقناعه بالتنازل عن عبد المنعم وقطع إعارته، سواء من المدافعين الحاليين مثل رامى ربيعة أو لاعب من الشباب مثل محمد المغربى، الذى ينتظره مستقبلا واعدا أيضا باعتباره من أبرز العناصر الدفاعية فى الأهلي.
وترغب لجنة التخطيط بالأهلى فى عودة عبد المنعم لحل الأزمات الدفاعية بالأهلى، خاصة أنها كانت تتحفظ على رحيله بداية الموسم الحالى للقناعة التامة بقدراته، ولكن رغبة اللاعب فى المشاركة الأساسية وخروجه من حسابات موسيمانى دفعت اللاعب لاختيار الانتقال إلى فيوتشر.
وترى لجنة التخطيط بالأهلى أن عبد المنعم الشهير بـ"كامبوس" من أبرز المدافعين حاليا فى الدورى المصرى ويمتاز بقدرات عالية فى التغطية الدفاعية والتعامل فى المواجهات المباشرة مع المدافعين، وكذلك فى تحضير الهجمة من الخلف واللعب بالرأس فى الكرات الثابتة.