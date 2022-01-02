شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي التأهيل يقود تدريب المحلة في غياب المدير الفني استعدادا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد محمد عمر، أخصائى التأهيل في فريق غزل المحلة، تدريب الفريق مساء السبت، عقب انتهاء إجازة اللاعبين، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الرابطة والذى سوف ينطلق يوم 12 من الشهر الجارى.

واجتمع على العباسى، رئيس مجلس إدارة نادى غزل المحلة ولجنة الكرة، وصابر عيد المدير الرياضى، بلاعبى الفريق لشرح بعض الأمور داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة قبل بدء المران.

واستقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق غزل المحلة الجديد، على اختيار الجهاز المعاون له في مهمة تدريب الفريق المحلاوى خلال الفترة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز المعاون كالتالى:

عبد الحميد بسيونى مدير فنى

أحمد صالح مدرب عام

ياسر على مدرب مساعد

إبراهيم فرج مدرب حراس مرمى "جار التفاوض معه حتى الآن"

مدير إدارى .. محمد الجميل

إدارى .. محمد عادل

إدارى .. السيد الجمال

الجهاز الطبي .. خالد الجميزى

أخصائى .. محمد عمر

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 10 نقاط، جمعها من 8 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وخسر اثنتين.