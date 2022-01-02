شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: عمر كمال عبد الواحد وقّع لنادي فيوتشر لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، إن عمر كمال عبد الواحد موقع على عقد لمدة 3 سنوات مع النادي، مشيرا إلى أنه من أبرز اللاعبين في مصر.
وأضاف عبد الظاهر، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "يجب أن نحافظ على اللاعبين أمثال عمر كمال عبد الواحد، حيث يمتلك اللاعب إمكانيات مميزة".
وكان عمر كمال عبد الواحد، قد كشف أن مركز الظهير الأيمن ليس مركزه الذي يلعب به، خاصة أن مركزه الأساسي هو الجناح.
وقال لاعب فيوتشر والمنتخب الوطنى في تصريحات له: "أنفذ نصيحة والدي بأن اللاعب الذي يكون في حالة بدنية جيدة قادر على أن يلعب في أي مكان في الملعب، وثقة علي ماهر في توظيفي في أكثر من مركز ومنحي الحرية الكاملة في التحرك هي مسئولية كبيرة علي".
وأضاف: "سعيد بالتعادل مع الأهلي والخروج بنقطة، بعد استقبال هدف في الدقيقة الثالثة والفريق نجح في التماسك ولم ينفك واستطعنا العودة للمباراة، كما أن تعليمات علي ماهر بين الشوطين كان لها دور في العودة للمباراة والخروج بنقطة".
وتابع عمر كمال: "الأهلي عندما ما لعب بأربعة لاعبين في الدفاع أراحنا، وكنا على معرفة بأن كل لاعب سيلعب على لاعب بعينه داخل الملعب، وسعيد بالخروج بنقطة بعد التعادل مع بطل السوبر وبطل الكأس وبطل إفريقيا وستعطينا دافعا في المرحلة القادمة".
واختتم: "ليست لدي علاقة بموضوع العودة مع الزمالك، والأمر بيد وكيل أعمالي وليست لي علاقة بالسوشيال ميديا، وعقدي إعارة لمدة موسم، والأمر بالتنسيق مع إدارة الزمالك وفيوتشر ووكيل أعمالي".