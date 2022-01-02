شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: عمر كمال عبد الواحد وقّع لنادي فيوتشر لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، إن عمر كمال عبد الواحد موقع على عقد لمدة 3 سنوات مع النادي، مشيرا إلى أنه من أبرز اللاعبين في مصر.

وأضاف عبد الظاهر، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "يجب أن نحافظ على اللاعبين أمثال عمر كمال عبد الواحد، حيث يمتلك اللاعب إمكانيات مميزة".