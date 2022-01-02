شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرون: منع لاعبى الأندية الأوروبية من المشاركة غير طبيعى ولا نعانى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاليرى إيكوم، عضو لجنة تنظيم بطولة كان 2022، أن كل الأمور تسير بشكل رائع لاستضافة الكاميرون لبطولة أمم أفريقيا 2022، وبدأت استقبال المنتخبات والإعلاميين الذين سيقومون بتغطية الحدث.

وقال فاليرى إيكوم، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "بطولة الأمم الأفريقية من أكبر البطولات ومن غير الطبيعى عدم انضمام اللاعبين الذين يلعبون في الأندية الأوروبية".

وأضاف عضو لجنة تنظيم بطولة كان 2022: "نتعامل بمنتهى الحرص مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ولا نعانى من انتشار الفيروس كما يحدث حاليا في أوروبا ونتعامل بكل جدية مع القادمين إلى الكاميرون حتى لا ينقل العدوى إلينا، وتم عمل مسحة لكل الإعلاميين والصحفيين الذين سيقومون بتغطية الحدث، ولن نسمح بحضور الجماهير بكامل سعة الملاعب".

واختتم: "الأندية الأوروبية لا تستطيع منع لاعبيها من المشاركة في كوبا أميريكا، فلماذا تضغط على اللاعبين لعدم المشاركة في بطولة أفريقيا، وعلى اللاعبين التمسك بحقوقهم في المشاركة مع منتخباتهم في أحد أكبر البطولات في العالم".