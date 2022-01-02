شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح: نحترم محمد عودة ولكن المحلة فريق كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إبراهيم صلاح، لاعب غزل المحلة، والذي انضم للمحلة مع مطلع الموسم الجاري حول موقف لاعبي الفريق من الأحداث الأخيرة وترك المدير الفني السابق للفريق محمد عودة، على هامش الاجتماع الذي انتهى قبل قليل بين مجلس إدارة نادي غزل المحلة بقيادة رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم المهندس علي العباسي، ولاعبي الفريق الأول للنادي،.

قال ''صلاح'': جميع لاعبي الفريق على قلب رجل واحد، ولا فرق بين لاعب جديد وقديم بيننا، نحن نحترم الكابتن عودة، لكن يجب أن يتذكر الجميع أن المحلة فريق عريق، ويمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة.

وأضاف: وجود أو عدم وجود جهاز فني بعينه لا يشغلنا، بقدر ما يشغلنا مبدأ وحدتنا كلاعبين.

واختتم: ''إحنا في ضهر بعض''.

جاءت تصريحات "صلاح" تعبيرًا عن الروح التي ظهرت بين لاعبي الفريق خلال الاجتماع المشار إليه مع مجلس إدارة النادي، عصر اليوم.