شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني: لم نتخذ قرارا بلعب مبارياتنا في مصر حال استبعاد ملعب الجوهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نزار، مالك عضو مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، أن الفريق يستعد للظهور بشكل مختلف في بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة مع غريمه المريخ والأهلي وصن داونز، موضحا أن القرعة جاءت كما تشتهي السفن وجماهيرنا ترغب دائما في مواجهة الأهلي.

وقال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "جاهزون للديربي ضد المريخ السوداني والحظوظ متاحة أمام أندية المجموعة الأولى للتأهل إلى ربع النهائي".

وبخصوص استبعاد ملعب ناديه أكد مالك أن هناك ملاحظات تقنية من قبل الكاف وقدمنا كل الإجراءات المطلوبة وواثقين أن تقام مبارياتنا على ملعبنا واستبعاد الملعب كان لبعض الكماليات، ونتنظر وفد الكاف لاعتماد ملعب الجوهرة لاستضافة مبارياتنا".

وعن وجود ملعب بديل أكد أنهم على ثقة من خوض مبارياتهم على ملعبهم، ولم تتم مناقشة بدائل له حتى الآن، مؤكدا أنه لا يوجد قرار تم اتخاذه بشأن لعب مبارياتهم في مصر حال استبعاد ملعبه بشكل نهائي.