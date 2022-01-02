شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يطلب معاينة ملعب بيراميدز لخوض التدريبات الختامية قبل السفر للكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن تلقيه اتصالا هاتفيا من وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني، يبدي فيه رغبة الجهاز الفني للمنتخب الوطني في معاينة ملعب النادي بالدفاع الجوي، لخوض التدريبات الختامية للمنتخب عليه، في إطار الإعداد للسفر إلى الكاميرون لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح المدير الرياضي أن إدارة نادي بيراميدز رحبت بطلب المنتخب الوطني بالتدريب على ملعب الفريق، في إطار الحرص الدائم من جانب بيراميدز على دعم جميع المنتخبات الوطنية ومساعدتها في الإعداد بأفضل صورة ممكنة.

وشدد هاني سعيد على أن نادي بيراميدز يدعم منتخب مصر الأول للتحضير لبطولة الأمم الأفريقية بالشكل اللائق من أجل تحقيق حلم الشعب المصري وأداء بطولة تاريخية تعكس المستوى الرائع للكرة المصرية، وتكلل مجهودات الفراعنة فيها بحصد اللقب القاري الغالي بمشيئة الله تعالى.

وفى سياق آخر قدم محمد صلاح، المدير الإداري للمنتخب الوطني، تقريرًا مفصلا لوائل جمعة مدير المنتخب الوطني عن الأوضاع فى مدينة جاروا الكاميرونية التى سيتوجه إليها الفريق الجمعة المقبل لأداء مباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و15 يناير الحالي، ضمن المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة بالبعثة هناك وفي مدينة ياوندي التي سينتقل إليها المنتخب لخوض مباراته الأخيرة فى الدور الأول أمام السودان يوم 19 يناير الجاري.

وكان المدير الإداري قد عاد من الكاميرون فجر اليوم، بعد زيارة استغرقت أربعة أيام تفقد خلالها مقرى إقامة البعثة في كل من مدينتي جاروا وياوندي ووقف عند الاحتياجات الطبية والغذائية التي ستصطحبها البعثة في رحلتها إلى هناك.

من جهته عرض وائل جمعة، مدير المنتخب، تفاصيل احتياجات البعثة على أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى وجه بسرعة توفير كافة الاحتياجات، بالإضافة إلى الموافقة على توجه عدد من أعضاء الجهاز الإداري للمنتخب إلى هناك قبل البعثة ليكونوا في استقبالها لدى وصولها يوم الجمعة المقبل.