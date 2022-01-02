رئيس الهلال السوداني: ملعبنا جاهز لمباريات الأبطال.. وننتظر وفد"كاف" للحصول على الموافقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال هيثم السوباط رئيس نادي الهلال السوداني، إن ملعب ناديه بات جاهزًا لاستضافة مباريات فريقه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وأضاف السوباط في تصريحات لقناة المحور، أن هناك وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيصل إلى السودان يوم 7 يناير الجاري لمعاينة الملعب بشكل نهائي وبعدها يصدر قراره حول امكانية استضافة الملعب للمباريات عليه بعد تلافي كل الملاحظات.

وأشار إلى أن استاد الهلال يتسع لأكثر من 45 ألف متفرج بجانب الشاشات الخارجية، مؤكدًا أن الجمهور على أتم الاستعداد ولديه الحماس لحضورالمباراة وفي انتظار موافقة "كاف".

وأكد أن فريقه يسعى لعبور مرحلة المجموعات، حيث يمتلك النادي مكانة بين كبار القارة، لافتا أن المجموعة تضم فرقا كبيرة، وهناك توأمة بين الأهلي المصري والهلال السوداني منذ 20 عاما والعلاقات بين الناديين جيدة بشكل دائم.

وأتم تصريحاته:" في حال دعم الفريق بلاعبين جُدد سيكون عقب نهاية مرحلة المجموعات وليس قبل انطلاق دور المجموعات".

ويتواجد الهلال السوداني في مجموعة قوية بجوار الأهلي و المريخ السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي.