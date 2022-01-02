أحمد دياب: رصدنا جوائز مالية لكأس الرابطة.. واخترنا التوقيت بعناية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد دياب رئيس رابطة أندية الدوري، أنه تم رصد جوائز مالية كبيرة لتحفيز الفرق المشاركة في بطولة كأس الرابطة، مشيرًا إلى أن اختيار توقيت البطولة تم بعناية.

وقال دياب في تصريحات لقناة المحور: "قمنا باختيار توقيت إقامة كأس الرابطة بعناية خلال فترة توقف الدوري للاستفادة الفنية وعدم التأثر سلبا من فترة التوقف، لذلك كأس الرابطة مهمة لتحقيق الفائدة الفنية للأندية خلال كأس أمم إفريقيا"

وتابع:" " قررنا رصد جوائز مالية لتحفيز الفرق المشاركة في كأس الرابطة، وسنعلن عن جوائز البطولة يوم إقامة القرعة".

وأكمل: "الجدول النهائي لكأس الرابطة سيعلن يوم إقامة القرعة ونتمنى أن تستفيد الأندية فنيا من كأس الرابطة".

وأوضح دياب، أن الدوري المصري يملك المقومات ليكون الأفضل عربيًا.

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الأندية عن تدشين بطولة كأس الرابطة، المقرر أن تنطلق خلال فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية.

وجهت رابطة الأندية المحترفة دعوة رسمية للأندية الأعضاء لحضور مراسم قرعة النسخة الأولى من مسابقة "كأس الرابطة"، والتي ستقام يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات النسخة الأولى من "كأس الرابطة"، يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022.