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ملف الخليج 365.. غياب كلوب عن لقاء تشيلسي.. شيكابالا يدعم كوكا.. و4 إصابات بكورونا في بايرن ميونيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم السبت 1 يناير 2022.

يسافر إلى مايوركا بدون 16 لاعبا

4 إصابات بكورونا في بايرن ميونيخ

الخليج 365 يكشف.. موعد عقود ثلاثي الأهلي وموقف سليمان

إلغاء مباراة الجزائر الودية أمام جامبيا بسبب

حالة طارئة توقف مباراة في بريميرليج.. وأبو تريكة يعلق (فيديو)

صراع إنجليزي - ألماني.. هل يجد ديانج فرصة المشاركة بكأس الأمم؟

"بعد اشتباه بإصابته بكورونا".. يعلن غياب كلوب عن مباراة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على أرسنال ويبتعد بصدارة

تحرك جديد من الأهلي بخصوص قميص مونديال الأندية

شيكابالا يدعم كوكا بعد أزمته مع ميدو

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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