ملف الخليج 365.. غياب كلوب عن لقاء تشيلسي.. شيكابالا يدعم كوكا.. و4 إصابات بكورونا في بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 1 يناير 2022.

برشلونة يسافر إلى مايوركا بدون 16 لاعبا

4 إصابات بكورونا في بايرن ميونيخ

الخليج 365 يكشف.. موعد عقود ثلاثي الأهلي وموقف سليمان

إلغاء مباراة الجزائر الودية أمام جامبيا بسبب كورونا

حالة طارئة توقف مباراة في بريميرليج.. وأبو تريكة يعلق (فيديو)

صراع إنجليزي - ألماني.. هل يجد ديانج فرصة المشاركة بكأس الأمم؟

"بعد اشتباه بإصابته بكورونا".. ليفربول يعلن غياب كلوب عن مباراة تشيلسي

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على أرسنال ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

تحرك جديد من الأهلي بخصوص قميص مونديال الأندية

شيكابالا يدعم كوكا بعد أزمته مع ميدو