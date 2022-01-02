شبانة لمصراوي: كنت أتمنى المشاركة مع الزمالك.. وثقة حسام حسن وراء انتقال للاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد اللاعب محمود شبانة، أنه وقع على عقود الانتقال إلى الاتحاد السكندري بنظام الإعارة لمدة ٦ أشهر، وسيعود إلى الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وقال شبانة في تصريحات خاصة ليلا كورة:" كنت اتمنى المشاركة مع الزمالك ولكن مشكله القيد اوقفتني".

وأضاف:" سأبذل أقصى جهد في الإعارة، وأكون إضافه قوية لفريق الاتحاد ، كنت اتمنى التدرب تحت قيادة حسام حسن".

وأتم تصريحاته:" ثقه محمد مصيلحي رئيس الناجي وحسام حسن المدير الفني للفريق اجبرتني ان اختار الاتحاد".

وتوصل مسؤولو الاتحاد السكندري لاتفاق مع مسؤولي الزمالك لضم محمود شبانة مدافع الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وكان الزمالك ضم شبانة من نادي أسوان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة 3 سنوات، ولكن لم ينجح في قيده بسبب عقوبة إيقاف القيد التي تعرض لها الفريق الأبيض.