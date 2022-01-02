خاص.. عبدالحميد بسيوني على أعتاب المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

استقرت إدارة غزل المحلة على تعيين عبدالحميد بسيوني، مدرب طلائع الجيش السابق، كمدير فني للفريق خلفا لمحمد عودة الذي قدم استقالته قبل أيام.

وعلم الخليج 365 أن غزل المحلة اتفق مع عبدالحميد بسيوني على توليه قيادة الفريق، بجانب تعيين أحمد صالح كمدرب عام، وياسر علي كمدرب مساعد.

ومن المقرر أن تمتد عقود عبدالحميد بسيوني مع غزل المحلة حتى نهاية الموسم، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال ساعات.

وعاد محمد عودة لتدريب المقاولون العرب لخلافة عماد النحاس بعدما تم تعيينه كمدير فني للفريق رسميا.

يذكر أن غزل المحلة جمع 10 نقاط بعد مرور 8 جولات من الدوري ليحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.