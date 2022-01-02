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مصدر لمصراوي: الثلاثي المنضم حديثًا لمنتخب مصر قد لا يتواجد في أمم أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر في منتخب مصر، أن الثلاثي مروان حمدي، محمد حمدي وإبراهيم عادل، قد لا يتواجدوا مع بعثة الفريق في رحلته إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الإعلان عن ضم الثلاثي للمعسكر لا يعني بالضرورة سفرهم إلى الكاميرون مع الفريق.

وأوضح المصدر: "الثلاثي لن يسافر إلى الكاميرون إلا إذا اقتضت الظروف ذلك".

واختتم: "بمعنى، أنهم لن يتواجدوا إلا إذا تعرض أي لاعب آخر للإصابة أو لعدوى فيروس ".

ويستعد منتخب مصر حاليًا لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون والتي ستنطلق في التاسع من يناير الجاري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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