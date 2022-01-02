النصر يستثمر نقص الفتح في خطف «الثالث»

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وتغلب النصر أمس على مضيفه الفتح 1 / 0 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن المرحلة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
واستفاد النصر أولا من هزيمة ضمك أمام التعاون أمس أيضا 0/ 3، كما استفاد من النقص العددي بصفوف الفتح بسبب فيروس كورونا الذي غيب عددا من اللاعبين عن المواجهة، بجانب إكمال الفتح المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 بعد طرد مروان سعدان.
ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز للاعبه أندرسون تاليسكا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 بعد أن هيأ له أبوبكر فينسنت كرة عرضية داخل الست ياردات.
رفع النصر رصيده إلى 26 نقطة، فيما توقف رصيد الفتح عند 16 نقطة في المركز الـ11.
نقاط من المواجهة
- استمر النصر في انتصاراته مع مدربه الجديد الأرجنتيني ميجيل روسو.
- استفاد النصر من تعثر ضمك أمام التعاون وخطف المركز الثالث.
- الفتح أظهر ندية كبيرة رغم دفعه بعدد من اللاعبين الشبان.
- حارس الفتح باسل البحراني قدم نفسه بقوة بعد أن منع أهدافا كثيرة للنصر.
- الضربة الموجعة للفتح تمثلت في طرد المدافع الخبرة، المغربي مروان سعدان نتيجة تدخله العنيف على فينسنت.
- أخطر كرات النصر التي تصدى لها البحراني جاءت عن طريق فينسنت وتاليسكا وأنسيملو وفوينيس موري.
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