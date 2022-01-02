النصر يستثمر نقص الفتح في خطف «الثالث»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استغل فريق النصر كل الظروف التي تهيأت له وقفز إلى المركز الثالث في الترتيب العام لفرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غياب عن المراكز الثلاثة الأولى.

وتغلب النصر أمس على مضيفه الفتح 1 / 0 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن المرحلة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واستفاد النصر أولا من هزيمة ضمك أمام التعاون أمس أيضا 0/ 3، كما استفاد من النقص العددي بصفوف الفتح بسبب فيروس كورونا الذي غيب عددا من اللاعبين عن المواجهة، بجانب إكمال الفتح المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 بعد طرد مروان سعدان.

ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز للاعبه أندرسون تاليسكا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 بعد أن هيأ له أبوبكر فينسنت كرة عرضية داخل الست ياردات.

رفع النصر رصيده إلى 26 نقطة، فيما توقف رصيد الفتح عند 16 نقطة في المركز الـ11.

نقاط من المواجهة

