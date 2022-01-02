شكرا لقرائتكم خبر هدف عكسي يسعد أبها ويغضب الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يخذل الحظ والأرض فريق أبها في المباراة التي استضاف فيها فريق الرائد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في إطار الأسبوع الـ15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خرج فائزا بهدف.

ويعود الفضل في تحقيق الفوز لفريق أبها -بعد أن استعصى عليه التسجيل-، للاعب الرائد، البرازيلي رينيه سانتوس بإكرام المضيف في داره بعد أن سجل هدف اللقاء الوحيد عن طريق الخطأ في مرمى أحمد الرحيلي في الدقيقة 62.

وحاول لاعب أبها صالح العمري تحويل كرة عرضية داخل المرمى إلى مدافع من الرائد سبقه بخطوة وأبعد الكرة لترتطم بزميله المندفع من الخلف وتلج المرمى.

ورفع أبها رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، في حين توقف رصيد الرائد عند 21 نقطة في المركز السابع.

أجواء اللقاء:

