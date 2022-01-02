هدف عكسي يسعد أبها ويغضب الرائد

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ويعود الفضل في تحقيق الفوز لفريق أبها -بعد أن استعصى عليه التسجيل-، للاعب الرائد، البرازيلي رينيه سانتوس بإكرام المضيف في داره بعد أن سجل هدف اللقاء الوحيد عن طريق الخطأ في مرمى أحمد الرحيلي في الدقيقة 62.
وحاول لاعب أبها صالح العمري تحويل كرة عرضية داخل المرمى إلى مدافع من الرائد سبقه بخطوة وأبعد الكرة لترتطم بزميله المندفع من الخلف وتلج المرمى.
ورفع أبها رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، في حين توقف رصيد الرائد عند 21 نقطة في المركز السابع.
أجواء اللقاء:
- أبها كان الأفضل وأضاع فرصا خطيرة.
- في الشوط الأول وقف القائم إلى جانب الرائد حينما صد كرة سعد بقير.
- في الشوط الثاني أيضا وقف القائم إلى جانب الرائد حينما منع تسديدة صالح العمري.
- شهدت المواجهة 5 بطاقات صفراوات (3 لأبها واثنتين للرائد).
- أبها فاز بعد تعادل مع الفيحاء (0/0) في الجولة الماضية، والرائد خسر بعد فوز على الأهلي 1/ 0.
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