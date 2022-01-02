شكرا لقرائتكم خبر تقديم رسمي للمركبات المشاركة برالي داكار السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما شهد الحفل الذي حضره أيضا رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، ونائب وزير الرياضة بدر القاضي، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، التقديم الرسمي للمركبات المشاركة في الفئات الستة للسباق، وهي (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، الشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة، بالإضافة إلى فئة داكار كلاسيك).
وتحتضن حائل نقطة الانطلاق الفعلية للرالي اليوم للسباق الذي تبلغ مسافته الإجمالية 8119 كلم، منها 4261 كلم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.
المراحل الـ12 للسباق
- الأولى 2 يناير (حائل): 1128 كلم – المرحلة الخاصة 352 كلم.
- لثانية 3 يناير(حائل – الأرطاوية): 568 كلم – المرحلة الخاصة 338 كلم.
- الثالثة 4 يناير (الأرطاوية – القیصومة): 555 كلم – المرحلة الخاصة 368 كلم.
- الرابعة 5 يناير (القيصومة – الرياض): 707 كلم – المرحلة الخاصة 465 كلم.
- الخامسة 6 يناير (الرياض): 637 كلم – المرحلة الخاصة 421 كلم.
- السادسة 7 يناير (الرياض): 562 كلم – المرحلة الخاصة 348 كلم.
- 8 يناير راحة (الرياض).
- السابعة 9 يناير (الرياض – الدوادمي): 701 كلم – المرحلة الخاصة 402كم.
- الثامنة 10 يناير (الدوادمي – وادي الدواسر): 830 كلم – المرحلة الخاصة 395 كلم.
- التاسعة 11 يناير (وداي الدواسر): 491 كلم – المرحلة الخاصة 287 كلم.
- العاشرة 12 يناير (وادي الدواسر – بيشة): 759 كلم – المرحلة الخاصة 375 كلم.
- الحادية عشرة 13 يناير )بيشة(: 501 كلم – المرحلة الخاصة 346 كلم.
- الثانية عشرة 14 يناير (بيشة – جدة): 680 كلم – المرحلة الخاصة 164 كلم.
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