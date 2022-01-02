شكرا لقرائتكم خبر تقديم رسمي للمركبات المشاركة برالي داكار السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جرى بمدينة حائل أمس بحضور أمير المنطقة عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد، حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة لرالي داكار السعودية 2022م، وذلك قبل انطلاق السباق الرسمي اليوم، والذي يستمر 14 يوما خلال الفترة ما بين 2-14 يناير، ويعبر خلالها المتسابقون 12 مرحلة مختلفة، بمختلف محافظات ومدن ومناطق المملكة.

كما شهد الحفل الذي حضره أيضا رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، ونائب وزير الرياضة بدر القاضي، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، التقديم الرسمي للمركبات المشاركة في الفئات الستة للسباق، وهي (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، الشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة، بالإضافة إلى فئة داكار كلاسيك).

وتحتضن حائل نقطة الانطلاق الفعلية للرالي اليوم للسباق الذي تبلغ مسافته الإجمالية 8119 كلم، منها 4261 كلم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.

المراحل الـ12 للسباق

