هنريكي وكاكو يقودان التعاون للتلاعب بضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبط التعاون مساعي ضيفه ضمك في احتلال وصافة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن تغلب عليه بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جرت بين الفريقين أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ التعاون في الابتعاد قليلا من المراكز المتأخرة ة لكنه لا يزال في المركز الـ14 متعادلا في رصيد النقاط مع فريق الباطن صاحب المركز الـ15 بواقع 14 نقطة لكل منهما، فيما تجمد رصيد ضمك عند 26 نقطة، كنتيجة مخيبة لفارس الجنوب الذي كان يأمل في ختم الدور الأول بنتيجة محفزة.

تكفل بتسجيل ثلاثية التعاون، لوفانور هنريكي الذي وقع على هدفين في الدقيقتين 18 و65، وأليخاندرو روميرو (كاكو) في الدقيقة 82.

من المباراة

