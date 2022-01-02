هنريكي وكاكو يقودان التعاون للتلاعب بضمك

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وبدأ التعاون في الابتعاد قليلا من المراكز المتأخرة ة لكنه لا يزال في المركز الـ14 متعادلا في رصيد النقاط مع فريق الباطن صاحب المركز الـ15 بواقع 14 نقطة لكل منهما، فيما تجمد رصيد ضمك عند 26 نقطة، كنتيجة مخيبة لفارس الجنوب الذي كان يأمل في ختم الدور الأول بنتيجة محفزة.
تكفل بتسجيل ثلاثية التعاون، لوفانور هنريكي الذي وقع على هدفين في الدقيقتين 18 و65، وأليخاندرو روميرو (كاكو) في الدقيقة 82.
من المباراة
- أظهر التعاون رغبة واضحة في التسجيل مبكرا من خلال الاستحواذ على الكرة ووسط الملعب.
- بدا ضمك مهتزا في خط دفاعه.
- هدف هنريكي الأول من كرة عرضية تلقاها من سعد العبيد.
- استحواذ التعاون ساعده في تسجيل هنريكي الهدف الثاني.
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