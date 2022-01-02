بلياردو السيدات يتحضر لدولية مصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر للسيدات أولى الخطوات الفعلية نحو المشاركات الخارجية، وذلك من خلال إقامة معسكرات داخلية قصيرة في مدينتي الرياض والدمام يتم خلالها إقامة دورات تدريبية للمشاركات. ويتخلل المعسكرات حصص تدريبات فنية وفي ختامها يجري اختيار أبرز العناصر للمشاركة في بطولة دولية ودية بجمهورية مصر العربية نهاية يناير الحالي، وستكون أول بطولة خارجية يشارك فيها منتخب السيدات.

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