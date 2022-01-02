شكرا لقرائتكم خبر الشباب يأخذ نصيبه من كعكة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في واحدة من أكثر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إثارة، تغلب الشباب على مضيفه الأهلي 4/ 3 في المواجهة التي أقيمت أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار الجولة الـ15.

ومكنت النتيجة فريق الشباب من مطاردة الاتحاد المتصدر برصيد 32 نقطة والمحافظة على فارق النقطة الواحدة، حيث رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز الـ12.

جاءت أهداف الشباب، عن طريق لاعب الأهلي محمد مجرشي بالخطأ في مرمى محمد العويس في الدقيقة 16 وإيفر بانيجا (18) وهتان سلطان باهبري (71) وأوديون إيجالو (73).

أما أهداف الأهلي فجاءت عبر هيثم عسيري (39) وإزجان أليوسكي (44) من ركلة جزاء، وعبد الرحمن غريب (54).

انتكاسة أهلاوية

