الشباب يأخذ نصيبه من كعكة الأهلي

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ومكنت النتيجة فريق الشباب من مطاردة الاتحاد المتصدر برصيد 32 نقطة والمحافظة على فارق النقطة الواحدة، حيث رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز الـ12.
جاءت أهداف الشباب، عن طريق لاعب الأهلي محمد مجرشي بالخطأ في مرمى محمد العويس في الدقيقة 16 وإيفر بانيجا (18) وهتان سلطان باهبري (71) وأوديون إيجالو (73).
أما أهداف الأهلي فجاءت عبر هيثم عسيري (39) وإزجان أليوسكي (44) من ركلة جزاء، وعبد الرحمن غريب (54).
انتكاسة أهلاوية
- الشباب تقدم بهدفين خلال دقيقتين (16 و18) في ثلث الساعة الأولى
- في الشوط الثاني أيضا سجل الشباب هدفين خلال دقيقتين (71 و73).
- دفاع الأهلي ظهر مهتزا وكان بإمكان الشباب زيادة عدد أهدافه
- استمر الأهلي بلا فوز أمام الشباب في جدة بعد الفوز الأخير له عام 2018
- الخسارة هي الرابعة على التوالي للأهلي في الدوري
- حافظ الشباب على سجله بلا خسائر للجولة الـ12 على التوالي
- واصل الشباب مطاردته للمتصدر الاتحاد محافظا على فارق النقطة بينهما
- تراجع الأهلي للمركز الـ 12 في سلم الترتيب
- نقطة وحيدة تفصل الأهلي عن مراكز الهبوط
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